out on a spree - Jubiläumskonzert im s´Sannwald

Am 18.10.2019 rockten „out on a spree“ bereits zum 10. Mal s´Sannwald Bühne

Einen ganz besonderen Leckerbissen hatten sich die vier Musiker von „out on a Spree“ für ihr Jubiläumskonzert überlegt und luden mit „Aurora“ und den „Leiblachtaler Schalmeien“ gleich zwei Gastgruppen mit zu ihrem 10. Auftritt ins s´Sannwald. Aurora, begleitet von den „out on a Spree“- Musikern, starteten in den abwechslungsreichen Musikabend und verzauberten die Besucher mit ihren ungewöhnlichen und beindruckenden Klängen. Im Hauptteil zeigten dann die Jungs von „out on a Spree- es gibt nur ein Gas!“ warum sie bereits zum 10. Mal im s´Sannwald aufspielten. Mit ihrem überzeugenden Leadsänger Tschügge, ihrem rockigen Sound und ihrem Bühnenauftritt begeisterten sie die Musikfans. Auf der kleinen, aber feinen Tanzfläche direkt vor den Musikern wurde durchgehend getanzt. Keine Berührungsängste mit ihren Fans hatten „out on a spree“, mehr als einmal tanzten, sangen oder spielten die Ausnahmemusikern mitten unter den Gästen. Mit eindrucksvollen Bässen, coolem Gitarrensound und einer faszinierenden Gesangsleistung brachten sie die Zuhörer in ihren Bann. Als weiterer Höhepunkt zogen die bekannten Leiblachtaler Schalmeien mit ihren außergewöhnlichen Instrumenten ins s´Sannwald und sorgten für perfekte Partystimmung. Gemeinsam mit „out on a spree“ wurden Faschingshits, rockig interpretiert, zum Besten gegeben. Zu guter Letzt spielten alle drei Bands des Abends, Aurora, out on a spree und die Leiblachtaler Schalmeien zusammen und brachten die Stimmung endgültig zum Kochen.