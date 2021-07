Oswald: Olympia war definitiv eine Reise wert

Nach dem Aus im Achtelfinale des olympischen Tennis-Doppelturniers blicken der 41-jährige Oliver Marach und der 35-jährige Philipp Oswald bereits in die nähere, aber auch fernere Zukunft. Beide verlassen Tokio mit guten Gefühlen.

"Hänge vielleicht noch ein Jahr dran"

"Ich habe schon einmal mit einem Altspatzen gespielt, mit dem (Max) Mirnyi damals, den habe ich schon in Pension geschickt. Das hat noch ganz gut funktioniert." Darauf reagierte Marach gespielt verärgert: "Willst du mich in Pension schicken, oder was?" Das Duo hofft nun, in die großen Turniere in Nordamerika reinzurutschen, durch einen aktuellen Rückfall im Ranking ist es da knapp. Fix ist aktuell (fast) nichts.

US Open und Stadthalle fix

"Das größte Ziel sind jetzt einmal die US Open, und so viele Turniere davor wie möglich. In Kanada war gestern Nennschluss, da waren wir Erste draußen, da haben wir eine Chance", erklärte Oswald. Sagt ein Team ab, sind sie im Bewerb. Wegen Cincinnati weiß man in einer Woche mehr. Auch die ATP-Tour selbst weiß in vielen Bereichen noch nicht, wie es vom Turnierplan her weitergeht. Events in China und Japan sind abgesagt, der Shanghai-Turnierdirektor will sein 1000er-Event aber unbedingt austragen. "Wegen einem Turnier nach Shanghai fliegen wäre auch ein Wahnsinn", so Marach. Oswald: "Fix ist nur, dass wir US Open und Stadthalle spielen."