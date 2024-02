ÖSV-Läuferinnen verpassten Podest im Soldeu-Slalom

Österreichs Slalomläuferinnen haben die große Podestchance nicht genutzt.

In Abwesenheit der verletzten Stars Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova und Wendy Holdener carvte Katharina Truppe am Sonntag in Soldeu zu Platz acht (+1,42 Sek.), Katharina Liensberger wurde Neunte (+1,59). Die Schwedin Anna Swenn Larsson verteidigte ihre Halbzeitführung erfolgreich vor Kroatien-Talent Zrinka Ljutic (+0,35) und der Amerikanerin Paula Moltzan (+0,83).

Erstmals seit 2011 waren weder Shiffrin noch Vlhova in einem Slalom dabei gewesen. Höchstdekorierte Athletin auf der Piste im Skigebiet Grandvalira nahe des Dorfs Soldeu war damit schon Liensberger als dreifache Weltcupsiegerin. Zwar löste erst die Vorarlbergerin die mit Nummer eins im zweiten Durchgang gestartete Chiara Pogneaux ab. Von Halbzeitrang neun ging es für die Weltmeisterin von 2021 aber nicht weiter nach vorne.

"Ein Alzerl fehlt noch"

Truppe ging als Sechste mit drei Zehntel Rückstand auf Platz drei in die Mittagspause, ließ dann aber im Steilhang das letzte Risiko vermissen. Die lediglich 24. Laufzeit war zu wenig, um nach Courchevel ein zweites Mal in dieser Saison am Stockerl zu stehen. Truppe vermisste im ORF-Interview "das gnadenlose Laufenlassen" und "das Finishen". "Der Grundspeed passt, ein Alzerl fehlt noch, dann mische ich da vorne mit." Katharina Huber (16.) hatte eine Topplatzierung schon im ersten Lauf verspielt. "Ich habe zu viel gewollt. Da werden die Haxen schwer, es war ein wenig verkrampft."

Katharina Gallhuber fädelte im ersten Durchgang ein. Die Niederösterreicherin wartet 2024 noch auf ein Topergebnis, verpasste wie auch Franziska Gritsch (39./+3,47) zum dritten Mal in Folge die Punkteränge. Vor einem Jahr war die mittlerweile unter einem Privattrainer arbeitende Tirolerin regelmäßig in die Top Ten gefahren. Auch Lisa Hörhager (Ausfall) und Marie-Therese Sporer (42./+3,69) konnten keinen zweiten Lauf zeigen.

Slalomkugel für Shiffrin fast fix

In 18 Technik-Rennen schafften die Österreicherinnen zwei Podestplätze durch Katharina Truppe und Katharina Liensberger, die jeweils Dritte wurden. Alarmierend ist der Trend im Slalom. Seit Weihnachten schaffte es in fünf Rennen bei teils völlig verschiedenen Bedingungen keine mehr unter die ersten Fünf - nun auch, obwohl in Andorra die Topstars fehlten.

Shiffrin, die nach ihrem Sturz in Cortina in Innsbruck an der Rückkehr arbeitet, ist die Slalomkugel - es wäre die achte in ihrer Paradedisziplin - kaum noch zu nehmen. Die einzige verbliebene Verfolgerin Lena Dürr fährt aktuell der Hochform hinterher. In den verbleibenden zwei Slaloms müsste die Tages-Sechste aus Deutschland 188 Punkte auf Shiffrin aufholen.