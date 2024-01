ÖSV-Damen wollen zweiten Zauchensee-Sieg

Nach dem Sieg von Cornelia Hütter am Freitag wollen die ÖSV-Damen auch beim zweiten Rennen punkten.

it einem Traumauftakt in das Triple-Wochenende von Zauchensee hat Cornelia Hütter Österreichs alpine Ski-Frauen auf das Siegerpodest zurückgebracht. Erstmals seit sieben Jahren durfte der ÖSV eine Heimsiegerin feiern. "Das Ganze daheim, das kann schon was", stellte Hütter nach ihrem fünften Weltcupsieg, dem vierten im Super-G, rundum glücklich fest. Die Scharte von 16 Saisonrennen ohne Sieg ist damit ausgemerzt.