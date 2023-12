ÖSV-Damen machen Jagd auf Brignone

Auch Katharina Liensberger ist in Tremblant am Start.

Auch Katharina Liensberger ist in Tremblant am Start.

Federica Brignone sichert sich den Sieg im ersten Riesentorlauf in Mont-Tremblant. Am Sonntag steht das zweite Rennen an.

Federica Brignone, die italienische Skirennläuferin, zeigte eine beeindruckende Leistung, indem sie den ersten Riesentorlauf gewann. Ihre Entschlossenheit, nicht wie in Sölden den Sieg im Finale zu verlieren, war klar zu erkennen. Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin, die in der Gesamtwertung dicht beieinander liegen, werden am Sonntag ab 17 Uhr erneut versuchen, Brignone herauszufordern.

Franziska Gritsch, als beste Österreicherin auf Platz elf, zeigt sich entschlossen, am Sonntag ihr bestes Skifahren zu präsentieren. Sie ist begeistert von der Piste in Mont-Tremblant und plant, von Anfang bis Ende voll anzugreifen. Stephanie Brunner und Katharina Liensberger beendeten das Rennen ex aequo auf Platz 16 und hoffen auf Verbesserungen im zweiten Rennen.

Während acht Österreicherinnen am Samstag den Einzug in den zweiten Durchgang schafften, scheiterten Katharina Huber und Michaela Heider. Ricarda Haaser und Elisa Mörzinger schieden im Finale aus.