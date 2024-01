ÖSV-Adler holten WM-Team-Silber am Kulm hinter Slowenien

Die österreichische Skiflug-Mannschaft hat zum Abschluss der Heim-WM am Kulm die Silbermedaille im Teambewerb gewonnen.

Goldmedaille in erstem Durchgang verspielt

Die erhoffte Goldmedaille verspielten die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Widhölzl im ersten Durchgang, als der Rückstand auf Slowenien bereits 31,9 Punkte betrug. Das zuvor letzte Team-Edelmetall bei Skiflug-Weltmeisterschaften hatte die ÖSV-Equipe mit Bronze 2016 ebenfalls in der Steiermark geholt. Zuletzt waren Kraft und Co. dreimal in Folge leer ausgegangen, die bisherigen drei WM-Titel gewann Rot-Weiß-Rot in den Jahren 2008, 2010 und 2012.