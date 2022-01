Österreichs Bundesländer gegen grünes Label für Atomenergie

Die Länder sprechen sich in einer Stellungnahme einheitlich gegen Pläne der EU-Kommission aus, die eine Neueinstufung der Atomenergie als nachhaltige Energieform anstreben.

"Die Kernenergie ist alles andere als nachhaltig oder zukunftstauglich. Es ist eine unkalkulierbare und damit letztlich nicht sicher zu beherrschende Risikotechnologie, die wir hinter uns lassen müssen", so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als aktueller Ländervorsitzender am Donnerstag.

Länder ziehen an einem Strang

Wie erwartet zögen in der für die weitere energiepolitische Entwicklung sehr wichtigen Frage alle Länder an einem Strang, sagte Wallner. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme hielten die Länder fest, die "Widerstandsfähigkeit der Kernenergie gegenüber dem Klimawandel" mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen, steigendem Meeresspiegel und steigender Wassertemperatur sowie mit Interessenskonflikten rund um die Wassernutzung sei nicht erwiesen. Zudem fürchteten die Länder "erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele" durch die Urangewinnung und sahen ein empirisch nachgewiesenes Risiko für schwere Unfälle in Kernkraftwerken. Ein "europaweit nach wie vor ungelöstes Problem" sei zudem die Endlagerung.