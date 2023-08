Österreicherin wurde in Paris vergewaltigt

Mitten auf der Straße vergewaltigt: In Paris wurde eine Österreicherin Opfer eines sexuellen Übergriffs.

In der französischen Hauptstadt wurde eine Österreicherin vergewaltigt. Die Frau erstattete nach dem sexuellen Übergriff Anzeige, der sich in der Nähe des Canal Saint-Martin, genauer an der Kreuzung von Rue Alexandre Parodi und Rue du Faubourg Saint-Martin im 10. Arrondissement, in der Nacht vom 14. auf den 15. August zugetragen hat. Dies berichtet das französische Nachrichtenportal "Le Figaro".

Unbekannter Mann verfolgte die Frau

Die Frau schilderte den Beamten, dass sie den Abend in der Bar "Chez Prune" am Ufer des Canal Saint-Martin mit einer Freundin verbracht hatte. Nachdem sie das Lokal gegen 1:40 Uhr verlassen hatte, wurde sie von einem unbekannten Mann verfolgt. Wie die Frau aussagte, griff dieser sie in unzulässiger Weise an und beging in der Folge den sexuellen Übergriff. Kurz vor zwei Uhr soll der Täter mit einem der städtischen Vélib-Fahrräder vom Quai de Valmy geflüchtet sein.

self all Open preferences.