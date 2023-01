Österreicher bei Lawinenabgang in Japan getötet

Im japanischen Skigebiet am Berg Hakuba Norikura ging am Sonntag eine Lawine ab. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Am Sonntag wurden in einem Skigebiet am Berg Hakuba Norikurra in Japan mehrere Menschen von einer Lawine mitgerissen. Rettungskräfte bargen am Montag die Leichen von zwei Männern. Die Männer gehörten zu fünf Ausländern, die im Skigebiet Nagano unterwegs waren.