Österreich startet mit Sieg in die EM-Qualifikation

Das Österreichische Handball-Nationalteam feierte zum Auftakt der EM-Qualifikation einen wichtigen 36:32-Heimsieg gegen Rumänien.

Schwächere zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit taten sich die Österreicher deutlich schwerer - vor allem auch, weil die Rumänen im Angriff viel effizienter agierten. So schrumpfte der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf drei Treffer. Doch die Österreicher kämpften sich dank der individuellen Klasse von Bilyk, Weber und Co. wieder in die Partie zurück und hielten die Rumänen auf Abstand. Am Ende jubelte das Nationalteam über einen 36:32-Heimsieg zum Auftakt in die EM-Qualifikation. Bester Werfer am heutigen Abend war Robert Weber mit zwölf Toren. Am Samstag geht es auf den Färöer Inseln weiter.