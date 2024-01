Österreich macht die Handball-Sensation perfekt

Das Österreichische Nationalteam steht nach einem verdienten 33:33 gegen Favorit Spanien sensationell in der Hauptrunde der Europameisterschaft und schickt den Titelkandidaten nach Hause.

Nach dem sensationellen Remis gegen Kroatien wollte das Österreichische Handball-Nationalteam bei der Eurpameisterschaft auch heute gegen Spanien überraschen und mit einem Remis oder einem Sieg in die Hauptrunde einziehen. Und Robert Weber und Co. lieferten dem Favoriten von der ersten Minute an ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Österreicher zu keinem Zeitpunkt in den ersten 30 Minuten in Rücktand gerieten. Doch absetzen konnte man sich trotz zwischenzeitlicher 3-Tore-Führung ebenfalls nicht. Am Ende ging es dennoch mit einem 17:15 in die Halbzeitpause.

Unfassbare Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Österreicher, angeführt von einem starken Mykola Bilyk, die Partie völlig offen. Nachdem der Außenseiter zu Beginn noch einmal mit zwei Toren voran lag, wechselte die Führung in weiterer Folge immer weider hin und her. Erst in der 54. Minute gelang es Österreich erstmals wieder, sich zwischenzeitlich mit zwei Toren abzusetzen.

Sensation: ÖHB-Team steigt auf

























© APA/Manhart

Eine mehr als fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidung brachte dann Spielmacher Hutecek für zwei Minuten auf die Bank und Spanien kam wieder zum Ausgleich. Nach einer weiteren 2-Minuten-Strafe gegen Spanien ging es personell ausgeglichen in die letzten drei Minuten. Dort kamen die Spanier 40 Sekunden vor Schluss per 7-Meter zum 33:32. Dort fasste sich Janko Bozovic ein Herz und erzielte das so wichtige 33:33. Der letzte verzweifelte Versuch der Spanier - die zuletzt ein Dauerticket für das Finale hatten - ging über das Tor und Österreich jubelte über mit dem Einzug in die Hauptrunde.

Duell gegen Deutschland als Belohnung

Angesichts der schier übermächtigen Gruppengegner Kroatien und Spanien sicherlich einer der größten Erfolge in Österreichs Handball-Historie. Weiter geht es bereits am Donnerstag mit dem Spiel gegen Ungarn und am Samstag gegen EM-Veranstalter Deutschland. Zudem warten Frankreich und Island.