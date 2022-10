Österreich klagt EU – so geht es weiter

Österreich klagt wegen der umstrittenen Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investitionen.

Wie von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt, wurde am Freitag kurz vor Ablauf der Frist am Montag beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klage gegen die Taxonomie-Verordnung eingereicht. Das berichtete die Tageszeitung "Kurier" am Freitag in seiner Online-Ausgabe. Gewessler bestätigte die Klage.