Österreich kassiert trotz Topleistung erste Niederlage

Österreich kassierte mit dem 28:33 gegen Frankreich die erste Niederlage bei dieser Europameisterschaft. Frankreich fixiert Halbfinal-Einzug.

Nach dem überzeugenden und am Ende fast etwas enttäuschenden Remis gegen Deutschland ging die Europameisterschaft für das Österreichische Handball-Nationalteam heute mit dem Spiel gegen Frankreich weiter. Gegen den großen Favoriten musste Österreich krankheitsbedingt auf Abwehrchef Lukas Herburger verzichten. Dennoch erwischten Weber und Co. einen guten Start und lagen rasch mit drei Toren voran. Doch Frankreich ließ sich nicht beirren, drehte das Spiel und lag kurz vor der Pause selbst mit drei Toren voran. Doch dank eines 4:0-Laufes in den letzten Minuten gingen die Österreicher mit einem knappen 16:15 in die Pause.