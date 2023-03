Österreich fragt beim ESC: "Who the hell is Edgar?"

Österreich will heuer mit Bass und Botschaft siegen.

Sanfter eingängiger Radiopop, der von der Ikea-Familie sonntagsmorgens am Frühstückstisch gespielt wird - das ist Österreichs ESC-Beitrag 2023 definitiv nicht. Dass das Frauenduo Teya & Salena heuer im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest antritt, steht schon länger fest. Nun wurde aber der Song "Who the hell ist Edgar?" der beiden Sängerinnen enthüllt, der erstmals am morgigen Frauentag erklingen wird. Und Austria setzt heuer auf Bass.

Bezug auf Edgar Allan Poe

Ein harter, tanzbarer Discobeat, der auch in Osteuropa ankommen sollte, leicht surreale Lyrics mit Bezug auf Edgar Allan Poe als guter Geist, der Besitz von einem ergreift, und ein klerikaler Chor mit der lautmalerischen Silbe "Poe" - Teya & Salena setzen nicht auf Schmuseschmalz, sondern setzen durchaus ein Statement. "Ich glaube, man kann sich nicht vorbereiten auf diesen Song", unterstrich Teya bei der Präsentation am Dienstag.

Umfeld voller weißer, alter Männer

"Das sind unsere eigenen Erfahrungen", betonte in diesem Zusammenhang auch Salena - wobei man das Los zweier junger Musikerinnen in einem Umfeld voller weißer, alter Männer auch im dazugehörigen Video durchaus mit einem Augenzwinkern schildert. Denn bei aller Botschaft stellte die 24-jährige Steirerin Salena auch klar, dass mit dem ESC-Auftritt ein Kindheitstraum für sie und die 22-jährige Wienerin Teya in Erfüllung gehe. Entsprechend locker versuche man, an die Sacher heranzugehen: "Ein Druck ist es nur, weil uns jeder darauf anspricht."

Keine Prognose für Österreich

Text: WHO THE HELL IS EDGAR?

Oh my god, you're such a good writer

Oh no it's not me, it's Edgar

Who the hell is Edgar?

There's a ghost in my body

And he is a lyricist

It is Edgar Allan Poe

And I think he can't resist

Yeah his brain is in my hand

And it's moving really fast, mhm

Don't know how he possessed me

But I'm happy that he did

'Cause this song is feeling special

And is gonna make me rich

Yeah the words are spilling out

What the heck is this about, mhm

Oh mio padre, there's a ghost in my body

Maybe I should call a doctor

Or an exorcist

Maybe someone out there knows where

So I can get a taste

What's your IPI where's the A&R

Girl call Universal, you're about to be a star!

Zero dot zero zero three

Give me two years and your dinner will be free

Gas station champagne is on me

Edgar cannot pay rent for me

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero three

At least it pays to be funny