Ostern wird so kalt wie Weihnachten

Zumindest von Montagnachmittag bis Mittwoch sollte sich die Sonne immer wieder mal zeigen, die Karwoche bleibt aber kalt.

Am Montag überwiegen vorerst noch die Wolken, im Bergland fallen unergiebige Schneeschauer, unter 1000 Metern Regenschauer, sonst ist es bereits trocken. Vom Bodensee und dem Rheintal her beginnen die Wolken langsam aufzulockern, abseits der Berge dürfte es am Nachmittag schon recht sonnig werden. Aber auch im Bergland kommt die Sonne immer öfter zum Vorschein. Mit teils auffrischendem Nordost- bis Ostwind bleibt es relativ kalt.