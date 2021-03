Ostern kommt. Information der Pfarre Bezau

Gottesdienste, Kinderkreuzweg, Andachten und Beichtgelegenheiten in Bezau.

Gottesdienstordnung in der Pfarrkirche

SO 28. März Palmsonntag

8.45 Uhr Pfarrgottesdienst-mit Segnung der Palmzweigen. Wir versammeln uns in der Kirche. Die Palmzweige werden zu Beginn der Messe vor dem Haupteingang und in den Bänken gesegnet.

14:00 Uhr Kreuzweg

19.30 Uhr Sonntag-Abendmesse (ab Palmsonntag finden die Sonntag Abendmessen wieder um 19.30 Uhr statt)