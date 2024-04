Osterhase versteckte 1200 Eier am Ölberg in Bezau

Die bereits traditionelle Ostereisuchaktion fand auch dieses Jahr am Ölberg in Bezau statt.

Bereits zwei Stunden vor der Aktion war hektisches Treiben am Ölberg in Bezau zu beobachten. Die beiden Jugendstufen der Pfadfindergruppe, nämlich die so genannten CaEx (Jugendliche von 13 bis 16 Jahren) und die RaRo (Jugendliche von 16 bis 20 Jahren), halfen dem Osterhasen dabei, einige hundert Eier im Suchgebiet zu verstecken.

„Eine Besonderheit, die uns bei den Pfadis sicher auszeichnet. Denn so lernt man Organisationstalent und Teamgeist gemeinsam und in der Praxis.“ so Mario Loidl, Mitglied der Gruppenleitung und CaEx-Leiter der Pfadfindergruppe Hinterbregenzerwald. „Natürlich unterstützt im Hintergrund das Leitungsteam, sollte mal etwas nicht ganz klappen oder auf etwas vergessen worden sein. Aber auch das gehört bei so einem Event dazu, denn etwas kann man immer besser machen.“ berichtet er weiter.