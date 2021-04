Osterfest in Montafons jüngster Pfarre

Montafon (sco). Mit dem Gründonnerstag haben die "heiligen drei Tage" (Triduum Sacrum) begonnen.

Am Vorabend versammelten sich Dutzende Gläubige aus dem Pfarrverband Mittleres Montafon, dem auch Montafons jüngste Pfarre Gantschier angehört, zum Gottesdienst mit Bußfeier. Dazu hatte Pfarrmoderator Hans Tinkhauser alle fünf von ihm geleiteten Pfarrgemeinden in das Schrunser Münster geladen. Am Vormittag des Hohen Donnerstags zelebrierte der Seelsorger die Heilige Messe in der Pfarrkirche Gantschier, in deren Rahmen das Allerheiligste in die Friedhofskapelle übertragen wurde.