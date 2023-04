Osterbock im Ländle: Die Highlights im Überblick

Der Osterbock ist ein traditionelles Fest in Vorarlberg. Auch dieses Jahr gibt es eine bunte Auswahl. Von Elektro-Klängen bis zur Partyband, von frisch zubereiteten Burgern bis hin zu kulinarischen Spezialitäten – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Spielboden Osterbock

Die Spielboden Kantine, Fade In & Blak River laden zu feinen elektronischen Klängen ein. Kulianarische Versorgung gibt es von Mensa Meet & Eat. Darunter Falafel mit Salat und Steinofenbrot, Falafel Bowl oder Hausgemachte Kässpätzle. Das Bockbier gibt es von Egger. Wann: Sonntag, ab 11 Uhr Wo: Spielboden, Färbergasse 15, Dornbirn

Bock'N'Beat

Tanzen anstatt Fasten! So lautet das Motto am Samstag beim Osterbock im Stadel. Dieses mal mit einer Veranstaltung die ein paar Jahre pausiert hat und zwar: Bock' N' Beat. Live DJ dieses Jahr: DJ Berti Basement Freuen kann man sich auf mega Hits. Wann: Samstag ab 20 Uhr Wo: Stadel, Bäumlestraße 75, Höchst

Osterbock im Schindlersaal

Der legendäre Osterbock im Schindlersaal findet auch heuer wieder statt. Traditionell am Ostersamstag heißt es wieder rein ins Dirndl oder die Lederhosen und ab nach Kennelbach in den Schindlersaal. Die Partyband Zündstoff wird den Saal musikalisch ordentlich einheizen. Wann: Einlass - Samstag 20:30 Uhr, Beginn: 21:30 Wo: Schindlersaal, Friedrich-Schindler-Straße, Kennelbach Vorverkauf: € 15,- Abendkassa: € 19,- VVK: Ländleticket, Raiffeisenbank, Sparkasse und bei allen Mitgliedern des UTTC Raiffeisen Kennelbach

Osterbock und Burger

Offenes Bockbier, leckere, frisch zubereitete Burger, dazu Pommes und eine Runde Billard. So feiert das "SLe" in Hard am Samstag.

Wann: Samstag ab 17 Uhr

Wo: SLe, Hofsteigstraße 19, Hard