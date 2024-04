Osterbock im „Dreiländerblick“

Am Ostersonntag fanden sich viele Wanderer und Biker auf Bildsteins Höhen ein.

Wenn das Wetter mitspielt, geht es im Ausflugsgasthaus „Dreiländerblick“ auf der Aussichtsterrasse in Bildstein stets rund. Erst recht, wenn der Wirt Bernd Fessler zusammen mit seiner Lebensgefährtin Renata zum Osterbock-Fest einlädt. Am vergangenen Ostersonntag war es wieder soweit und bei Grillwürsten, Hamburger und Zack-Zack sowie zu DJ-Sound wurden so manche Bockbier-Fässchen angezapft. Die vielen Dutzend Wanderer und Radfahrer nützten somit die sonntäglichen Sonnenstrahlen intensiv aus – wohlwissend, dass diese tags darauf nicht zu sehen sein würden.