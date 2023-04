Osterbilanz der Polizei: 26 Führerscheine eingezogen, fast 2.900 Temposünder

Von Karfreitag bis Ostermontag kam es in Vorarlberg zu 17 Verkehrsunfällen, 2.893 Fahrer waren zu schnell unterwegs.

Im Zeitraum beginnend mit Karfreitag, den 07.04.2023, 00:00 Uhr bis einschließlich Ostermontag, den 10.04.2023, 24:00 Uhr wurden in ganz Österreich betreffend des Osterverkehrs verschiedene Schwerpunkte und Verkehrsüberwachungen durchgeführt. In Vorarlberg wurden 17 Verkehrsunfälle verzeichnet, bei denen 24 Personen verletzt worden sind. Todesopfer sind in Vorarlberg keine zu beklagen.