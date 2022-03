Oscars 2022: Die schönsten Kleider

Welche Kleider trugen die Stars bei der 94. Verleihung der Oscars?

Knallrot war die Farbe der Oscar-Nacht: Viele Stars wie Preisträgerin Ariana DeBose liefen am Sonntagabend im Dolby Theatre in Hollywood mit farblich passenden Roben über den roten Teppich. Auffällig war auch die Menge an Rüschen und Pailletten, mit denen Schauspielerinnen wie Jessica Chastain für Glanz und Glamour sorgten.

DeBose nahm den Oscar für die beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Musical-Remake "West Side Story" von Steven Spielberg mit nach Hause - in einer knallroten Valentino-Kombination aus einem weiten Hosenanzug und einem riesigen Umhang. Rot trug auch Kirsten Dunst: ein schulterfreies Rüschenkleid von Christian Lacroix. Marlee Matlin, die im Gewinnerfilm "Coda" mitspielt, trug ein rotes Kleid von Monique Lhuillier, aber hochgeschlossen und mit langen Ärmeln.

Glitzer, Rüschen und Pailletten

Chastain, die für ihre Rolle einer Fernsehpredigerin in "The Eyes of Tammy Faye" den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt, hätte auch den Hauptpreis im Glitzern bekommen: Sie funkelte in einer blasslila Glitzerrobe von Gucci, die am Boden in voluminösen Rüschen endete.

Die Sängerin Alana Haim, die die Hauptrolle in der 70er-Jahre-Tragikomödie "Licorice Pizza" spielt, trug ein silbrig glänzendes Kleid von Louis Vuitton. Rapperin Megan Thee Stallion sorgte mit einem blau-schimmernden Kleid mit ausladender Schleppe für Aufsehen. Für ihren Auftritt bei der Gala hatte sie noch ein gelbes Rüschen- und Paillettenkleid mitgebracht.

Solidarität mit der Ukraine

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hatten sich einige Stars blaue Schleifen mit der Aufschrift #WithRefugees (deutsch etwa: An der Seite von Flüchtlingen) angesteckt. An der Kampagne des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) beteiligten sich unter anderem Hollywood-Star Jamie Lee Curtis, die südkoreanische Oscar-Preisträgerin Youn Yuh-jung und die in der Kategorie "Bester Song" nominierte Songwriterin Diane Warren.

