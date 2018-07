Oscar-prämiert: VOL.AT verlost "Shape of Water"

Gleich vier Oscars heimste das moderne Märchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ein - VOL.AT verlost zwei 4K Ultra HD Blu-rays.

“Shape of Water – Das Flüstern des Wassers” ist ein modernes Märchen des meisterhaften Geschichtenerzählers Guillermo del Toro, das mit 4 Oscars©* ausgezeichnet wurde Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in Amerika spielt der Film in den sechziger Jahren und handelt von der stummen Elisa (Sally Hawkins), die in einem versteckten Hochsicherheitslabor

der Regierung arbeitet und dort eine isolierte Existenz fristet. Doch ihr Leben verändert sich drastisch, als sie und ihre Kollegin Zelda (Octavia Spencer) einem geheimen Experiment auf die

Spur kommen. Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg und Doug Jones runden die Besetzung ab.