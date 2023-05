Ortsvereinsturnier sorgt für gro´ßen Unterhaltungswert

Das Volksfest in Zwischenwasser mit Sport, Spiel, Spaß und Gaudi ist zurück.

MUNTLIX. Knapp 3500 Menschen leben in den Gemeinden Batschuns, Muntlix und Dafins. Es hat schon Tradition in dieser Region. Das Ortsvereinsturnier Zwischenwasser vom 30. Juni bis 2. Juli auf der Sportanlage Muntlix in der Nähe vom Gemeindeamt verspricht schon im Vorfeld wieder ein Volksfest in Zwischenwasser zu werden. Anfang des 21. Jahrhundert war Marko Türtscher jeweils drei Jahre Fußballprofi bei den Klubs von SCR Altach und von SC Austria Lustenau. Der ehemalige Profikicker ist Funktionär beim Schiverein Zwischenwasser und er ist neben den rund fünfzig ehrenamtlichen Helfern für die Organisation vom Ortsvereinsturnier Zwischenwasser zuständig. Achtzehn Mannschaften nehmen am dreitägigen Volksfest in Muntlix teil, darunter viele ortsansässige Vereine wie der Veranstalter SV Zwischenwasser, die Harmoniemusik Muntlix und Musik Batschuns, Freizeitclub Remember Dafins, ein Team Bürgermeister und Firmen wie die Alex Malerkiste, Innenarchitektur Marika Marte oder der Peterhof Furx. Neben dem Fußball-Turnier werden verschiedenste Bewerbe für Abwechslung sorgen. „Der Spaß, Gaudi und großer Unterhaltungswert kommt sicher nicht zu kurz. Ein Pflichttermin für Jedermann“, sagt Schiverein Zwischenwasser Funktionär Marko Türtscher. Nach drei Jahren Pause soll dieses Event für Jung und Alt wieder der Treffpunkt sein. An allen drei Tagen ist Gratis-Eintritt. Im Festzelt gibt es zum Auftakt am Freitag, 30. Juni ab 19 Uhr ein Open-Air mit der Jungmusik Batschuns. Das Ortsvereinsturnier Zwischenwasser startet am Samstg ab 10 Uhr mit dem Fußball und den vielen überraschenden Nebenbewerben. Für die musikalische Umrahmung sorgt am Samstag ab 19.30 Uhr die Musikband „Never Mind“. Zum Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr lädt der Polkaklub Vorderland. Die Finalspiele vom Fußballturnier beginnen am Sonntag um 10 Uhr, die Siegerehrung mit Ausklang ist für 15 Uhr vorgesehen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Riesendart steht zur Verfügung. VN-TK