Orthodoxes Weihnachtsfest am Freitag

Millionen orthodoxe Christen etwa in Serbien, Russland, Georgien und der Ukraine haben am Samstag Weihnachten gefeiert.

Liturgien am Freitag und Samstag

Am orthodoxen heiligen Abend finden Gottesdienste in Bregenz und Feldkirch statt. Am Freitagmorgen findet um 9.30 Uhr und Freitagabend um 16 Uhr und um 19 Uhr eine Liturgie in der Kirche St. Gebhard in Bregenz statt. Am 7. Jänner findet ebenfalls ein Gottesdienst um 6 Uhr und 10 Uhr morgens. In der Frauenkirche in Feldkirch findet am Freitag um 8.30 Uhr und um 17 Uhr eine Liturgie statt. Am Samstag um 8.30 Uhr statt.