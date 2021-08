Orlando Bloom geht in Prag nackt baden

Fünf Jahre nach seinem berühmt-berüchtigten Nacktfoto auf dem SUP-Board ist Orlando Bloom wieder in voller Blüte zu sehen - diesmal allerdings ohne Brett.

Der 44-Jährige postete ein kleiderloses Foto an einem See - und ein Video, in dem er splitterfasernackt schwimmt. Auch seine Verlobte Katy Perry konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Babe, da lass ich dich zwei Tage allein..." Bloom dreht gerade Carnival Row in Prag und genießt offenbar seine freie Zeit zwischen den Dreharbeiten.