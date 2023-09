Orgel- und Blasmusikfreuden im 53. Konzertjahr

Bludesch. (sco) Einen musikalischen Hochgenuss bescherten die Familienmusik Bär und Organistin Irene Roth-Halter ihrem Publikum beim gemeinsamen Auftritt in der Pfarrkirche Bludesch.

In Zusammenarbeit mit dem ORF Vorarlberg gehen in diesem Jahr die 53. Internationalen Bludescher Orgelkonzerte 2023 über die Bühne. Die Ausführenden des dritten Konzertes waren am späten Sonntagnachmittag Irene Roth-Halter (Titularorganistin an der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Konstanz und Orgeldozentin an der Pädagogischen Hochschule) an der Silbermann-Bergöntzle-Orgel und die seit nunmehr 40 Jahren bestehende Familienmusik Bär mit Astrid und Claudia (Horn), Bernhard und Johannes (Trompete) sowie Stefan (Tuba). In der Pfarrkirche zum heiligen Jakobus dem Älteren erklangen Werke von Bernhard, Astrid und Johannes Bär sowie Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Louis-Nicolas Clerambault und anderen.