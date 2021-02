ORF-Pressestunde mit ÖGB-Katzian und Gerold Riedmann

Am heutigen Sonntag ist ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zu Gast in der ORF-Pressestunde - die Fragen stellt dabei unter anderem VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.

Am 28. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

In systemrelevanten Berufen sind besonders oft Frauen erhöhten Belastungen durch die Corona-Krise ausgesetzt. Wie sieht Wolfgang Katzian die Rolle der Gewerkschaft in der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie? Setzt die Bundesregierung die richtigen Schritte?

Warum haben die Verhandlungen zum Homeoffice-Gesetz so lange gedauert? Was folgt auf das Auslaufen der Kurzarbeit? Diese und weitere Fragen stellen am Sonntag VN-Chefredakteur Gerold Riedmann und Regina Pöll (ORF).