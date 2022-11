Ore Ore: Ein Klubhaus mit dem Bregenzer Prinzenpaar

In der neuen Episode gastieren Prinz Günther I. Ore LXV und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela I. in der Vorarlberger Tonight Show. Samstag, 19.30 Uhr (VOL.AT und Ländle TV).

Der Fasching feiert seine Rückkehr in Vorarlberg und selbstverständlich auch im Klubhaus. Grund genug, dem närrischen Treiben eine ganze Sendung zu widmen und zwei besondere Gäste auf der Klubhaus-Couch zu begrüßen. Prinz Günther I. Ore LXV und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela I., besser bekannt als Günther und Michaela Brüstle haben heuer die große Ehre, als Bregenzer Prinzenpaar die Landeshauptstadt durch die fünfte Jahreszeit zu geleiten.

Das Bregenzer Prinzenpaar besucht das Klubhaus.

Im Klubhaus präsentieren sie ihre Pläne für den Kinderfasching, zeigen sich in ihren von Sigrun Mager-Brändle geschneiderten Roben, sprechen über ihre große Gefolgschaft und gewähren auch Einblick in die Kosten, welche dieses prestigeträchtige Amt mit sich bringt.

User-Fragen an der Fohrenburger Bar und Casino Glücksdusche

Selbstverständlich zeigen sich die beiden Faschingsnarren auch trinkfest und sprechen mit Lisa an der Fohrenburger Klubhaus Bar über Faschingspartys & Co. In der Casino Glücksdusche darf außerdem wieder ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin sein oder ihr Geschick beweisen und bei Sara um eine willkommene, finanzielle Unterstützung kämpfen.

The Deadbeatz, Visavi On The Road und Johannes von und zu Gutenberg