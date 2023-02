Ore, Ore - Bäumler Zunft geht in neuem buntem Outfit in den Fasching 2023

Lochau. Zum Faschingsauftakt 2023 präsentiert sich die Bäumler Faschings- und Funkenzunft unter dem Motto „Bäumler´s Paradise“ mit neuem Faschingswagen und neuen Kostümen.

Erster öffentlicher Auftritt ist die „Bürgermeister-Absetzung“ am nächsten Sonntag. Ore, Ore!

So alle drei Jahre, coronabedingt heuer etwas später, zeigen sich die Bäumler in einem neuen Outfit. Die „Steampunks – Gang of Lochau“ verwandeln sich nun in bunte, schrille „Paradiesvögel“, das Bäumler Manhattan wird zum Bäumler Paradise.

Da legte sich das große Team der Bäumler Faschings- und Funkenzunft rund um ihren bereits langjährigen Faschingsbürgermeister Stefan Pienz mächtig ins Zeug. Die Wagenbauer unter der Regie von Johannes Vollmar gaben dem Traktorgespann ein neues Designe, und auch das närrische Fußvolk kreierte unter Anleitung von Julia Riepl in phantasievoller Eigenregie die farbenprächtigen Kostüme für die ganze Familie, für die vielen Kinder und die Erwachsenen. Die Wagen- und Kostümpräsentation am Hof von Richard Faisst im Hofacker wurde zum ersten prächtigen kleinen Faschingsfest.

Erhaltung langjähriger Traditionen

Die ausgezeichnete, gemeinsame Arbeit der Bäumler Faschings- und Funkenzunft hat schon jahrzehntelange Tradition. Für die große Zunft mit aktuell über 70 Mitgliedern stehen der „Lochauer Kinderfasching“ mit der Bürgermeister-Absetzung, dem Zunftball und dem großen Lochauer Faschingsumzug sowie das große „Funkenabbrennen am See“ zur Erhaltung dieses alten Brauchtums im Mittelpunkt der Aktivitäten. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit mit der Lochauer Faschings- und Funkenzunft Berg mit ihrem neuen Faschingsbürgermeister Roman Rist.

Mehr wissen

Lochauer Faschingstermine 2023

Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr 11

Die Narren übernehmen die Macht in Lochau. Stimmungsvolle Absetzung des Bürgermeisters und der Gemeinderäte durch die Lochauer Faschingszünfte beim Gemeindeamt, anschließend Verurteilung in der Festhalle. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen.

Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr

Zunftball maskiert mit den „Partyjägern“ live on stage in der Festhalle – das Ballereignis des Jahres in Lochau. Dazu Partysound mit DJ Lux im beheizten Zelt sowie Showeinlagen mit den stimmungsvollen Auftritten von Schalmeien, Guggamusiken, Garden und den Prinzenpaaren samt ihrem Gefolge. Kartenvorverkauf bei der Sparkasse Lochau und den Lochauer Faschingszünften Bäumle und Berg.

Sonntag, 12. Februar, 13.30 Uhr

Internationaler Faschingsumzug in Lochau: Die Bodenseegemeinde wird zum Treffpunkt der Region. Start des Umzuges ist um 13.30 Uhr in der Hörbranzer Straße. Vom Spar-Markt führt der närrische Zug mit rund 50 Gruppen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz über die Alberlochstraße und das Ortszentrum zum Schulhof. Dort sorgen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm in der Festhalle, Liveauftritte der zehn Musikgruppen im Hof sowie DJ Sound im Festzelt für hervorragende Faschingsstimmung.

Donnerstag, 16. Februar, 14 Uhr (Gumpiga Donnerstag)

„Bunter Oldie-Faschings-Nachmittag“ der Gemeinde im Pfarrheim zugunsten der Aktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ mit Unterhaltung und Tanz sowie bester Bewirtung.

Freitag, 17. Februar, 15 Uhr (Bromiga Fritag)