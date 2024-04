Orchideen-Wanderungen in Vorarlberg

30 außergewöhnliche Blumenparadiese entdecken

Orchideen gelten gemeinhin als faszinierende, exotische Schönheiten. Dabei gibt es auch bei uns eine Fülle wildwachsender Orchideen, die in ihrer teils bizarren Schönheit und faszinierenden Formenvielfalt den tropischen Verwandten in nichts nachstehen. Sie sind nur weniger bekannt. Unsere heimischen Orchideen sind wichtige Botschafter des Naturschutzes. Sie sind nicht nur die einzige Großfamilie der Blütenpflanzen, die als ganze geschützt ist, sondern auch wichtige Indikatoren für besonders artenreiche und bedrohte Lebensräume. Sie eignen sich deshalb besonders gut für die Beurteilung der Bedeutung wertvoller Standorte für den Natur- und Artenschutz, ebenso aber auch für die Bewertung ökologisch verantwortungsvoller, nachhaltiger Bewirtschaftung von Wald und Wiesen. Wo Orchideen wachsen, herrscht Vielfalt. Dieses reich bebilderte Buch lädt dazu ein, den großen Reichtum der Vorarlberger Naturräume anhand von 30 ausgewählten Wanderungen selbst zu entdecken. Die einfachen bis mittelschweren Wege führen durch die unterschiedlichsten Biotope, von den Riedwiesen im Rheintal über Bergwälder und Alpen im Walgau oder am Tannberg bis hin zu den alpinen Matten im Montafon.