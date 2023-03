Orbán warnt vor einem Weltkrieg

Vor einem Weltkrieg hat der rechtsnationale ungarische Regierungschef Viktor Orbán am Freitag gewarnt.

"Nur Ungarn für den Frieden"

Weiters könne auch ein Vorschlag zur Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine auf die Tagesordnung gelangen. In Europa sei nur Ungarn für den Frieden, während alle anderen Staaten an der Seite des Krieges stünden, behauptete der Premier und unterstrich weiter die Bedeutung einer eigenen schlagkräftigen Armee. Dabei könnten sich jene Länder verteidigen, in denen die Bürger ihre Heimat lieben und nicht die Flucht ihr erster Gedanke sei, sondern die Verteidigung ihrer Heimat, betonte Orbán.