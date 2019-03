Orban-Partei steuert auf Rauswurf aus EVP zu

Die rechtskonservative Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban steuert auf einen Rauswurf aus der Europäischen Volkspartei (EVP) zu. Fidesz hat am Mittwoch das Ultimatum von EVP-Fraktionschef Manfred Weber zurückgewiesen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zeigte sich indes bereits offen für eine Fraktionsgemeinschaft mit Orbans Partei auf EU-Ebene.

Weber hatte zuletzt eine Entschuldigung Orbans als Bedingung genannt, damit Fidesz nach der Ausschlussforderung von einem Dutzend Mitgliedsparteien in der EVP verbleiben kann. Am Mittwoch sagte er, die Signale aus Budapest seien “nicht ermutigend”. Am Nachmittag folgte die öffentliche Ablehnung des Ultimatums durch Fidesz.