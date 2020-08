Opposition geschlossen gegen Bgm. Linhart

Es ist nicht das erste Mal, dass die gesamte Opposition in Bregenz Stimmung gegen die schwarz-grüne Rathauspolitik macht. Bei einer Pressekonferenz wurde ein gemeinsamer Antrag präsentiert.

Konkrete Handlungsschritte

Stimmen

Michael Ritsch Team:Bregenz:

„Der amtierende Bürgermeister Markus Linhart ist seit knapp 8.000 Tagen im Amt. In all diesen Jahren hat er das Thema Bahn mehr oder weniger ignoriert. Jetzt, 66 Tage vor der Wahl, schreibt er einen Brief an die Infrastrukturministerin: Beim Bahnausbau soll doch bitte endlich etwas passieren. Das ist ein so billiger Wahlkampf-Gag, dass ich zuerst an einen Scherz geglaubt habe. Denn gerade die Situation am Bahnhof ist ein Sinnbild für die inzwischen 22-jährige Amtszeit von Herrn Linhart. In all diesen Jahren hat der Bürgermeister jegliche ernstgemeinte Initiative vermissen lassen. Da nützt auch kein Briefeschreiben kurz vor der Wahl: Die Bregenzer*innen wollen Lösungen, keine Alibi-Aktionen. Nach 15 Jahren Regierungstätigkeit kommen auch die Grünen drauf, dass die Gestaltung des Stadtteilzentrums Weidach „endlich“ in Angriff genommen werden soll. Und bei der Achsiedlung geben sie offen zu, dass der Stadtteil „weniger politische Aufmerksamkeit genießt“ als andere. Ich kann nur sagen: Perfekt auf den Punkt gebracht! Aber die Grünen selbst sind als Regierungspartei für diesen Zustand verantwortlich. Warum sollte es in den nächsten fünf Jahren besser werden, wenn sie hier bislang eineinhalb Jahrzehnte verschlafen haben? Nach der ewiggleichen Ansagen-Politik ist es Zeit für ein umfassendes Gesamtkonzept. Ziel ist es, dass bis 2021 ein Konzept für die Stadtentwicklung erstellt und beschlossen wird. Es ist Zeit für Veränderung. Ich möchte in Bregenz die Zukunft gestalten.“