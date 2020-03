Opfer war nicht daheim, dennoch Mordversuch

Frau wollte ihren mutmaßlichen Peiniger erstechen, der war aber nicht zu Hause. Staatsanwaltschaft wertet Vorgehen als versuchten Mord - Einweisung in Psychiatrie beantragt.

Nicht zurechnungsfähig

Die Staatsanwaltschaft hat nun beim Landesgericht Feldkirch den Antrag gestellt, die psychisch kranke Frau wegen versuchten Mordes auf unbestimmte Zeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen. Zur Tatzeit sei die Betroffene, so der Antrag der Anklagebehörde, wegen ihrer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähig gewesen und könne deshalb nicht wegen Mordversuchs verurteilt werden. Aber sie sei gefährlich und müsse medizinisch behandelt werden. Ein Verhandlungstermin liegt noch nicht vor. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes hat das Landesgericht die Frau in Untersuchungshaft genommen. Die U-Haft wird im Landeskrankenhaus Rankweil vollzogen, wo die Beschuldigte psychiatrisch versorgt wird. Der psychiatrische Gerichtsgutachter soll die Ansicht vertreten, dass die psychisch kranke Patientin nach einer gerichtlichen Zwangseinweisung wegen ihrer gesundheitlichen Stabilisierung in absehbarer Zeit auf Bewährung in die Freiheit entlassen werden könnte.