Opfer in Kinderpornofall als "Kitakinder" identifiziert

In dem im März bekannt gewordenen Würzburger Fall um die Herstellung und Verbreitung von mehr als 100 Kinderpornos haben die Ermittler die ersten Opfer identifiziert.

Es handle sich zweifelsfrei um Buben einer Kindertagesstätte (Kita), die der Tatverdächtige dort als Logopäde behandelt habe, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Demnach fertigte der Mann die Bilder auch in den Räumen des Kindergarten an, berichteten die Zentralstelle Cybercrime Bayern und das Polizeipräsidium Unterfranken.