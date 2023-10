Operetten-Genuss bei Erstaufführung "Giuditta"

Minutenlanger Applaus für mtvo-Ensemble bei großer zweistündiger Premiere in der Kulturbühne AmBach in Götzis.

GÖTZIS. Das Musiktheater Vorarlberg (mtvo) hat einmal mehr gezeigt, was es kann und was bei vollem Engagement von 120 Akteuren möglich ist: Am vergangenen Freitag wurde in die Götzner Kulturbühne AMBACH zur Premiere von Franz Lehárs "Giuditta" geladen. Das anspruchsvolle Bühnenwerk, das erstmals in Vorarlberg zu erleben ist, dreht sich um die fiktive Lebensgeschichte der Tänzerin "Giuditta" in den 1920er Jahren in Süditalien und Nordafrika. Regisseur Norbert Mladek verpackt alle Emotionen aus Liebe, Bewunderung, Treue, Verzweiflung und Verlust in 150 spannende, gefühlsbetonte, lustige und auch traurige Minuten.