Operation Dädalus: Augen und Ohren am Boden

Thomas Burgstaller und seine Soldaten sichern den Luftraum über Vorarlberg.

Mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF) erhöht auch das Bundesheer seine Präsenz im Westen Österreichs. Hubschrauber sind in Vorarlberg ebenso im Einsatz wie mobile Radarstationen. Schließlich gilt es die Schweizer Armee bei der Sicherung des Gipfels in der Grenznähe zu unterstützen. Federführend ist dabei Oberstleutnant Thomas Burgstaller vom Radarbataillon des Bundesheers. "Insgesamt haben die österreichischen Luftstreitkräfte zirka 900 Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzraum gebracht", gibt der Kommandant in Vorarlberg LIVE einen Einblick. Ihm allein sind 400 Soldaten untergeordnet, unterstützt werden diese vom Fliegerabwehrbataillon aus Zeltweg.