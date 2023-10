Opal Revival Party 2023

Oder: Legenden geraten nie in Vergessenheit

Am 14. Oktober 2023 war der Leiblachtalsaal in Hörbranz Schauplatz einer weiteren Auflage der legendären Opal Revival Party. Schon der Name dieser Kultdisco der 80er und 90er erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Wochen vorher waren die Karten nahezu ausverkauft und wie in den alten Zeiten galt das Motto: “In ist, wer drin ist.” Die glücklichen Nachtschwärmer mit den begehrten Tickets erlebten gemeinsam eine der unvergesslichen Opalnächte.

Ein Teil des ehemaligen Discoteams sorgte für das authentische Ambiente und an den Turntables wurden die Hits aus dieser unvergessenen und verrückten Zeit aufgelegt. Zahlreiche Stammgäste und Fans dieser Kultdisco ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und genossen einen bestens organisierten Abend mit richtigem Discofeeling. Alte Bekannte trafen sich an der “Opalbar” und tauschten Geschichten von den gemeinsamen Discobesuchen an der Lindauerstraße aus. Erinnerungen an Zeiten, die allen Beteiligten sicher unvergessen bleiben oder an die man sich nicht mehr erinnern will. Für einige der Gäste war die Tanzfläche im ehemaligen Opal damals wie ein zweites Wohnzimmer. An Wochenenden traf man dort regelmäßig auf Bekannte und Freunde. Doch nicht nur die früheren Stammgäste waren bei der Revival Party 2023 vertreten; auch junge Partyfans strömten in Scharen nach Hörbranz, um das “Opalgefühl” selbst zu erleben.

Selbstverständlich durften an diesem Abend Veronika und Werner Brugger nicht fehlen, die einst mit ihrem Engagement und Herzblut dafür sorgten, dass das Opal zu der Kultdisco im Bodenseeraum wurde. Weit über die Grenze war der Musiktempel bekannt und den Gäste war fast kein Weg zu weit, um dann am Abend an der Eingangstür zu stehen und auf Einlass zu warten. Unzählige, heute kaum mehr denkbare Partys und Feste wurden hier gefeiert, mancher internationale Star war in Lochau zu Gast, verschiedene Musikrichtungen trafen aufeinander und an der Bar gab es immer jemanden für ein Gespräch. Viele Discobesuche endeten erst bei Tagesanbruch und gingen teilweise nahtlos im Opal weiter.

Ein besonderes Highlight erwartete die eingefleischten Opalbesucher bei der Opal-Revival-Party 2023 um Mitternacht: DJ Werner Brugger bediente eine Stunde lang das Mischpult und entführte die Besucher zurück in die legendären Sonntagabende mit dem besonderen Feeling im Opal. Heute wie damals sorgte er für eine volle Tanzfläche mit bester Stimmung. Für die Zeitreise in die verrückte Vergangenheit wurde Werner Brugger dann auch ausgiebig gefeiert.