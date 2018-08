Oö. Kindergartengebühren - SPÖ fordert Rücknahme

Die oberösterreichische SPÖ verlangt, dass die heuer eingeführte Nachmittagsgebühr im Kindergarten wieder abgeschafft wird. Da die vom Land angekündigte Evaluierung noch nicht vorliegt, befürchtet die Parteichefin und Landesrätin Birgit Gerstorfer, "dass die Ergebnisse dramatischer sind als erwartet". Laut eigenen Recherchen gebe es "bis zu 83 Prozent Abmeldungen" und hohe Kosten für die Kommunen.

Seit 1. Februar müssen Eltern in Oberösterreich wieder für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten zahlen – zwischen 42 und 110 Euro bei fünf Tagen pro Woche. Der schwarze Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer hatte die Zahl der Abmeldungen kürzlich auf “rund 20 Prozent der Nachmittagsbetreuung, also rund 3.000 bis 3.500 Kinder” geschätzt. Die Recherche-Plattform “Addendum” war Ende Mai nach einer flächendeckenden Anfrage bei den Kommunen auf mindestens 3.450 Abmeldungen gekommen.

Gerstorfer und SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner berichteten in einer Pressekonferenz am Donnerstag von Verärgerung in den Gemeinden und führten u.a. als Extrembeispiel das knapp 3.400 Einwohner zählende Ampflwang an: Laut Bürgermeisterin Monika Pachinger (SPÖ) sei die Zahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung von 70 auf zwölf gesunken, der finanzielle Verlust für die ohnehin klamme Gemeindekasse belaufe sich bisher auf 6.700 Euro. Hintergrund: Das Land hat die Gruppen- und Sonderförderungen gekürzt. Das entgangene Geld sollen sich die Kommunen aus den Gebühren holen. Aber “das, was gerechnet wurde, kommt einfach nicht herein”, kritisierte Gerstorfer, auf der Differenz würden die Gemeinden derzeit sitzenbleiben.