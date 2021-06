Onlineausgaben der Österreicher steigen

Das Geschäft im Internet boomt. Coronabedingt geschlossene Geschäfte haben die Menschen in den Online- und Versandhandel getrieben.

Für Bekleidung (2,05 Mrd. Euro), Elektrogeräte (1,3 Mrd. Euro) und Möbel bzw. Einrichtungsgegenstände (0,8 Mrd. Euro) wurde im Online- und Versandhandel am meisten Geld ausgegeben. Lebensmittel werden weiterhin lieber im Supermarkt als online gekauft, wenngleich Lieferdienste wie Alfies, Gurkerl.at oder Mjam in Wien starke Zuwächse verzeichneten.

Handy als Schaltzentrale

Online bestellt wird zusehends mobil. "Das Handy ist die Schaltzentrale", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Mehr als ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher kauft gemäß dieser Studie im Internet via Smartphone ein, die Ausgaben liegen aktuell bei 2 Mrd. Euro. Allerdings ist Smartphone-Shopping nach wie vor eine Altersfrage: Während bei den Unter-29-jährigen mittlerweile 7 von 10 via Smartphone einkaufen, sind es bei den Über-60-Jährigen nur 7 Prozent.