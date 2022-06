Online-Unternehmer aus dem Montafon feiert Traumhochzeit auf Zypern

Rund 800 Gäste aus aller Welt waren bei der Traumhochzeit des Montafoner Unternehmers auf der Mittelmeerinel Zypern dabei.

Mit seinem Online-Wett-Unternehmen "Golden Race" zählt Martin Wachter aus Gaschurn zu den wohl erfolgreichsten Anbietern in seiner Branche. Abseits vom Geschäftlichen war ihm nun auch das Glück in der Liebe vergönnt, auf seiner Wahlheimat in Zypern fand der erfolgreiche Gründer mit Eleni seine Frau fürs Leben.