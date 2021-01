Online-Lesung mit Autor Reinhold Bilgeri

Reinhold Bilgeri hat während der Corona-Pandemie sein zweites Buch geschrieben. Im Anschluss an "Vorarlberg Live" liest er ab 17.30 Uhr aus "Die Liebe im leisen Land".

"Die Liebe im leisen Land" lautet der Titel des Buches, aus dem Bilgeri am Mittwochabend im Anschluss an die Sendung "Vorarlberg Live" liest. Die 170 Seiten starke Novelle erzählt die Geschichte einer Ehe, die im New York des Lockdowns auf eine harte Probe gestellt wird. Im Lockdown haben sie sich in ihr 90 Minuten von New York City entferntes Wochenendhaus zurückgezogen und müssen feststellen, dass nichts mehr ist, wie es vorher war.