Online-Kabarett mit 3-Gänge-Menü für zu Hause

Gastronom und Caterer Mike Häfele stellt das Menü für das Online-Kabarett von "Pointen und Püree" vor. Wie es dazu kam, erklärt er im VOL.AT-Interview.

Die Gastronomie darf derzeit nur Abhol- und Lieferservice anbieten und auch Kulturveranstaltungen dürfen nicht mit Publikum stattfinden. Die derzeitige Situation in der Coronakrise ist nicht einfach. Caterer und Gastronom Michael "Mike" Häfele und das Team von "Pointen und Püree" haben sich zusammengetan, um am 5. Dezember einen Stay-At-Home-Kabarett-Abend zu ermöglichen. Bereits im ersten Lockdown haben sie erfolgreich zusammengearbeitet. Die Veranstaltung kam so gut an, dass die verfügbaren Plätze aufgestockt werden mussten.