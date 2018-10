One Night with Gatsby: Dieter Sapper bringt die "Roaring 20ies" nach Vorarlberg

Ende November startet wieder die Dinnershow "One Night with Gatsby" in die neue Saison. Für die zweite Staffel des glamourösen Dinnerevents hat Dieter Sapper bereits viel geplant.

Den Glanz der “Roaring 20ies” bringt die Dinnershow “One Night with Gatsby” auch heuer wieder nach Vorarlberg. Artistik, Tanz, Musik und Comedy werden von Artisten wie Anne Schilling, Duo Mamo und Daniel Schuhmacher garantiert. Begleitet werden die Darbietungen von einem exklusiven Menü.