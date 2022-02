One Man-Show von Waltteri Lehtonen in Kitzbühel

Der EC Bregenzerwald Legionär erzielte drei Tore und war dreimal Assistgeber im 6:2-Sieg in Tirol.

Mit Felix Zipperle, aber ohne Back Up Karlo Skec, die Metzler Brüder, Leon Rüdisser, Marlon Tschofen und Jannik Fröwis reisten die Wälder zum dritten Mal in dieser Saison nach Kitzbühel. Im ersten Abschnitt zeichnete sich bereits früh eine Härteschlacht ab, die Adler mit vier Punkten in der Tabelle waren unter Zugzwang. Kurz vor der Eisreinigung dann auch der Treffer für die Hausherren, Lindhagen schoss sein Team in der 19. Minute in Front.

Torreich dann der Schlussabschnitt. Zuerst die Wälder im Powerplay, ein wunderschön herausgespielter Treffer von Lipsbergs, Nyqvist und Lehtonen, wobei Letzterer den Abschluss machte. (45.) Kitzbühel kam dann durch David Kreuter noch einmal an den Gegner heran, (52.) aber keine zwei Zeigerumdrehungen später stellte Waltteri Lehtonen im Powerplay den alten Abstand wieder her. (54.) In der 55. Minute scorte dann Fabian Ranftl gegen sein Ex Team, am Tor vorbeifahrend ließ er Mocher hinter sich greifen. Die Gastgeber dachten dennoch nicht ans Aufgeben, zogen ihr Timeout und ersetzten ihren Goalie durch einen weiteren Feldspieler. Die Rechnung ging nicht auf, stattdessen schnürte Waltteri Lehtonen mit dem Treffer in das verwaiste Tor zum dritten Mal einen Hattrick gegen die Adler in der laufenden Saison.