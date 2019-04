One Man Show von Elvis Alibabic, ein DSV-Trio verletzt

Ein Hattrick in neunzehn Minuten von Lauterach-Goalgetter Elvis Alibabic brachte im Topspiel in der Vorarlbergliga vor 400 begeisterten Zuschauern gegen den Dornbirner SV die Entscheidung (61./67./80.).

Die One-Man-Show des 25-jährigen Vollblutstürmer machte den Unterschied aus. An Ostern wird Elvis Alibabic seine Frau Dzana in seiner Heimat Bosnien nochmals heiraten, vor Wochen hat der 21-fache Torschütze sie schon in Vorarlberg vor den Traualtar geführt. Der Dornbirner SV führte in Lauterach durch Sercan Altuntas (28.) sogar und Angreifer Julian Schelling konnte für die Haselstauder noch auf 2:2- ausgleichen (78.). Viel schlimmer als die knappe 2:3-Niederlage beim VL-Tabellenführer in der Hofsteiggemeinde waren die Verletzungen von Leandros Tsohataridis, Jonas Gamper und Simon Bodemann. „Die Mischung aus Routiniers und eigenen jungen Talenten klappt einfach und eine gewisse Qualität und Stärke sowie der Zusammenhalt der Mannschaft bringen den sportlichen Höhenflug“, so Lauterach-Obmann Norbert Heimpel. Sieben Eigenbauspieler kamen bei der Elf um Trainer Thomas Bayr im Hit zum Einsatz. Sowohl für Spitzenreiter Lauterach (45 Punkte) und den Dornbirner SV (39) ist die Zielvorgabe die Eliteliga Vorarlberg fast schon fix. In der kommenden Saison könnte auch Leistungsträger Sebastian Beer (fehlt im Frühjahr aus familiären Gründen) in Lauterach wieder auflaufen, eine Entscheidung fällt in den kommenden Tagen.