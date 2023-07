OMV meldet größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat einen Gasfund in Wittau (NÖ) bekannt gegeben, die förderbaren Ressourcen werden auf 48 TWh geschätzt. Die Produktion in Österreich werde damit um 50 Prozent steigen. Die Geschäfte liefen im ersten Halbjahr allerdings schlechter. Der Konzernumsatz sank um 35 Prozent auf 19,9 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis (CCS) verringerte sich um 41 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Der Nettogewinn fiel um 69 Prozent auf rund 770 Mio. Euro.

"Wir haben seit fünf Monaten Explorationsbohrungen in Wittau in Niederösterreich gemacht", sagte OMV-Chef Alfred Stern am Freitag im Gespräch mit der APA. Der Fund wurde nun bestätigt, es handle sich dabei und dem größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren. Die förderbaren Ressourcen schätzt die OMV auf 48 Terawattstunden (TWh), das entspreche rund 28 Millionen Fass Öläquivalent. "Wir können damit die jährliche Gasproduktion der OMV in Österreich um ca. 50 Prozent steigern", so Stern. Die OMV plant den Bau einer Pipelineanbindung an ihre Gasanlage in Aderklaa, rund 10 km vom Fund entfernt.