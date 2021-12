Omikron "um vieles infektiöser" als Delta - bisher 59 Fälle in Österreich

Mückstein: Empfehlung für Booster ab 12 Jahren steht bevor. Die gute Nachricht überbrachte Molekularbiologe Bergthaler: Dreifach-Geimpfte bzw. Genesene mit zwei Impfdosen haben einen relativ guten Schutz gegen Omikron.

In Österreich sind bisher 59 Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt worden. Das sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. 49 davon wurden mittels PCR-Test festgestellt, die weiteren zehn wurden sequenziert. Allein sechs Fälle gab es bisher in der Bundeshauptstadt.