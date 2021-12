Omikron-Prognosen "haben sich verbessert"

Public-Health-Experte Armin Fidler sprach in "Vorarlberg LIVE" über neue Sequenzierungs-Möglichkeiten und die kommende Omikron-Welle.

Erst seit wenigen Tagen können die abgenommenen PCR-Tests auch in Vorarlberg auf die Omikron-Variante sequenziert werden. Für Armin Fidler ist dies ein wichtiger Schritt, wie er am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" sagt. Hier komme vor allem die Zeitkomponente zu tragen, auch wenn der Public-Health-Experte betont, dass die Zusammenarbeit mit den Institutionen in Wien immer sehr gut verlief und diese auch in Zukunft fortgeführt werde.